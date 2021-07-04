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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على محافظات: (الداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.
04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442 09:04 AM
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتشمل عدة محافظاتأمطار رعدية تُواعد جازان في حالة تستمر لـ8 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على محافظات: (الداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ8 مساءً.
، أمطار رعدية تُواعد جازان في حالة تستمر لـ8 مساءً ،
المصدر : الخليج 365
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