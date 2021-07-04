- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تَضَمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وارتفاعًا للأمواج، وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظة ينبع.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.
04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442 08:45 AM
تؤدي إلى ارتفاع الموج وتدني الرؤية والحالة تبدأ الساعة 10 صباحًارياح وأتربة مثارة على ينبع تستمر حتى 6 مساء.. والأرصاد تنبه
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تَضَمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وارتفاعًا للأمواج، وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظة ينبع.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.
، رياح وأتربة مثارة على ينبع تستمر حتى 6 مساء.. والأرصاد تنبه ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر رياح وأتربة مثارة على ينبع تستمر حتى 6 مساء.. والأرصاد تنبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.