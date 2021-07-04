شكرا لمتابعة خبر عن «توكلنا»: يمكن لمن حجز موعد قبل أخذ جرعة اللقاح الأولى فقط الإلغاء الكامل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد تطبيق "توكلنا"، اليوم الأحد، أنه يمكن لمن حجز موعد قبل أخذ جرعة اللقاح الأولى فقط إلغاء كامل موعد جرعات اللقاح.

وتفاعل "توكلنا" عبر "تويتر" مع استفسار أحد المستفيدين والذي قال: "‏الوالدة كان موعدها لأخذ اللقاح الأحد وصارت ظروف وبتاخذه الخميس لازم نسوي إلغاء موعد وتسجيل ولا نفس الموعد الأول والمهم اسمها بالتطبيق؟".

وأجاب "توكلنا" أنه: "لمن حجز موعد عبر توكلنا، قبل أخذ الجرعة الأولى يمكنه فقط الغاء كامل موعد جرعات اللقاح، أما بعد أخذ الجرعة الأولى وقبل أخذ الثانية يمكنه تعديل موعد الجرعة الثانية " .