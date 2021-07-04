شكرا لمتابعة خبر عن فسخ نكاح سبعينية بعدما هجرها زوجها 15 عامًا في فراش الزوجية بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أصدرت محكمة الأحوال الشخصية بجدة، حكمًا بفسخ نكاح زوجة تجاوزت 72 من عمرها، بعدما أهملها زوجها وهجرها في فراش الزوجية 15 عامًا؛ حيث قالت أن ذلك أدى إلى إصابتها بأضرار نفسية واجتماعية.

وفي التفاصيل، أكدت الزوجة على وقوع الشقاق والنفاق والكره لزوجها الذي أنجبت منه سبعة أبناء خلال حياة زوجية استمرت 45 عامًا، الأمر الذي يستوجب النظر في تسريحها بإحسان بعد أن هجرها في الفراش لمدة تزيد على 15 سنة، فيما قال الزوج أنه سعيد مع زوجته ولا يرغب في طلاقها، بينما تزوج عليها قبل 9 سنوات لظروف بعد تدهور صحتها، وطلب نصحها ورد الدعوى.

وقررت المحكمة فسخ عقد النكاح، لافتة إلى أن على الزوجة العدة ثلاثة أشهر اعتباراً ‏من تاريخ استلام الحكم مطلع الأسبوع، وإفهامها بأنها بانت من زوجها بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد جديد مستوف للشروط والأركان، وألا تتزوج أو تتعرض للخطاب حتى تنتهي عدتها، بحسب صحيفة "عكاظ" .