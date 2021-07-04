جامعة الحدود الشمالية تفتح القبول للمنح الدراسية للطلبة غير السعوديين

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت جامعة الحدود الشمالية عن فتح بوابة القبول الإلكترونية للمنح الدراسية الداخلية للطلبة غير السعوديين للعام الجامعي 1443هـ، ابتداءً من يوم الأحد 24/ 11/ 1442هـ ولمدة أسبوع للتسجيل، والاطلاع على شروط وإجراءات القبول على الرابط التالي: https://cutt.us/rJOcg.

وأوضحت الجامعة أن المنحة الدراسية هي المقعد الدراسي الذي يحصل عليه الطالب أو الطالبة من غير السعوديين، للدراسة في إحدى مؤسسات التعليم العالي في المملكة.

وتنقسم المنح الدراسية إلى قسمين: الأول منح داخلية للطلبة المقيمين في المملكة إقامة نظامية، والثاني منح خارجية للطلبة خارج المملكة.

وتهدف المنح إلى تعزيز التضامن بين المملكة ودول العالم، وتعليم اللغة العربية والعلوم الإسلامية، ونشر ثقافة الوسطية والاعتدال، وإعداد علماء متخصصين فاعلين في مجتمعاتهم في جميع التخصصات، واستقطاب الطلاب المميزين علميًا، لتحقيق التنوع الثقافي وإثراء البحث العلمي، وإقامة الروابط العلمية والثقافية مع المؤسسات التعليمية والهيئات والمؤسسات العلمية في العالم، وتوثيقها لخدمة الإنسانية، وتعريف طلاب المنح بما تشهده المملكة العربية السعودية من نهضة علمية واقتصادية وسياسية واجتماعية وصحية.