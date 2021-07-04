السعودية | طقس شديد الحرارة على مناطق (الشرقية ، والمدينة المنورة ، الرياض)

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن طقس شديد الحرارة على مناطق (الشرقية ، والمدينة المنورة ، الرياض) والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - رياح نشطة على مناطق ( الشرقية ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة )
نشر قبل ساعة واحدة - 7:10 صباحًا, 4 يوليو 2021 م
المناطق - واس
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس شديد الحرارة على مناطق (الشرقية ، والمدينة المنورة ، الرياض)، ورياح نشطة على مناطق ( الشرقية ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ) وسماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق ( جازان ،عسير ،الباحة ،مكة المكرمة).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.