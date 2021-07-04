تقرير يكشف كيف سقطت الدفعة الأولى من عصابة رشاش

الرياض - محمد عبدالله - استعرضت قناة MBC معلومات تُروى لأول مرة عن عصابة رشاش العتيبي الذي نشط كمجرم في ثمانينيات القرن الماضي في السعودية، ونفذ العديد من عمليات السلب والنهب وقطع الطرق السريعة بين المدن بمعاونة مجموعة من اللصوص.

وقالت قناة «MBC»، في تقرير صادر عنها، إنه في الثاني والعشرين من سبتمبر عام 1989، قيدت فيه أيادي اثنين من أفراد عصابة الرشاش بالسلاسل، بعد سقوط الدفعة الأولى من العصابة وهما مهل وسلطان في أحد مغاسل الملابس في الصالحية، إثر كمين محكم من رجال الأمن.

وقال الصحافي عايض المطيري، في تصريحات لقناة «MBC»، إن أحد المواطنين في منطقة الصالحية، لاحظ أشخاصًا أشكمالها غيربة على المنطقة، ولاحظ أنهم سلموا عند المغسلة، ملابس وعليها آثار دماء.

وأوضح أن المواطن توجه إلى أحد مراكز الإمارة القريبة في إحدى القرى، وأبلغ عن مشاهدته للحدث.

من جانبه، قال عبدالرحمن محمد رجل أمن متقاعد، إنهم تلقوا معلومات أن فردي العصابة متواجدين لدى إخدى مغاسل الملابس وأنهم متواجدون في نفس المنطقة، مشيرًا إلى أن قوات الأمن تنكرت في ملابس مدنيين وأعدت لهم كمينًا، وتمكنت من القبض عليهم.

وأشار إلى أنهم حينما عادوا إلى المغسلة، تمكنت قوات الأمن من القبض عليهم.

وفي بيان وزارة الداخلية، الصادر في 13 أكتوبر 1989، أقر الأخوان سلطان ومهل بعمليتهما الإجرامية، والتي كانت أبرزها، اشتراكهما في مقتل موظف بالداخلية، حاول استيقافهما، بعد الاشتباه فيهما أثناء أداء عمله، واستيقاف مركبة كانت تقل عمالة وافدة أشهروا عليهم السلاح وسرقوا ما بحوزتهم، بالإضافة إلى عمليات سرقة وإطلاق نار.