الطيران المدني: 4 تعليمات حول منع السفر  للإمارات وإثيوبيا وفيتنام

الرياض - محمد عبدالله - أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعميمًا تضمن 4 تعليمات لجميع الناقلات الجوية العاملة في مطارات المملكة يقضي بمنع سفر المواطنين، المباشر أو غير المباشر إلى عدد من الدول وتعليق القدوم منها، بعد ما عرضته الجهات المختصة بخصوص انتشار سلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا في عدد من الدول المعلنة.

وأشارت الهيئة إلى عدم نقل المواطنين بشكل مباشر أو غير مباشر إلى إثيوبيا، والإمارات، وفيتنام دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية ، فضلا عن استمرار منع السفر إلى الدول المعلن عنها سابقًا.

وأوضحت أن تعليق القدوم لغير المواطنين من إثيوبيا، والإمارات، وفيتنام، وأفغانستان إلا لمن مكث (14) يومًا خارج تلك الدول الأربع، فضلًا عن جميع الدول المعلنة سابقًا.

وأكدت إيقاف الرحلات الجوية بين الدول الممنوع السفر منها وإليها، وتطبيق الحجر المؤسسي على جميع القادمين منها بمن فيهم المواطنون، ويُستثنى من ذلك المواطنون الموجودون حاليًا في أي من تلك الدول والذين تتم عودتهم قبل الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأحد 24 /11 /1442هـ.

ونوهت بأنه لا ينطبق ذلك على رحلات إجلاء مخالفي أنظمة الإقامة في المملكة والرحلات الجوية ذات الصلة بذلك.