، الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم والقبض على مرتكبيها ،

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استعرض الأمن العام عبر مقطع فيديو جديد عددًا من الجرائم التي أُلقي القبض على مرتكبيها.
وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن" القبض على مواطنَيْن بالرياض، أتلفا أربعة أجهزة صرف آلي لبنوك، وذلك أثناء محاولاتهما فتح صناديق الأوراق النقدية لسرقة ما تحويه من مبالغ مالية.
وتضمن الفيديو القبض على مواطن ومقيم من الجنسية السودانية في جدة؛ ارتكبا ثماني جرائم، تمثلت في سرقة المحال التجارية والمنازل، وذلك بكسر أقفال الأبواب الخارجية.
ولفت الفيديو إلى القبض على ثلاثة مواطنين في الرياض؛ ارتكبوا أربع جرائم، تمثلت في دخول المنازل، وسرقة ما تحويه من مقتنيات، والمتاجرة بها عبر منافذ بيع المستعمل.
ولفت كذلك إلى القبض على مواطنَيْن بالرياض؛ يقومان باستعراض الأسلحة وإطلاق النار منها في الطريق، وداخل الأحياء السكنية، معرِّضَيْن نفسَيْهما وحياة الآخرين للخطر. لمشاهدة الفيديو: (— الأمن العام (@security_gov)
)
في قبضة رجال الأمن .— الأمن العام (@security_gov) July 3, 2021
#تم_القبض pic.twitter.com/bfGL1tZ9QK
الأمن العام وزارة الداخلية الجهات الأمنية
الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم والقبض على مرتكبيهاذياب الشمري الخليج 365 2021-07-04
استعرض الأمن العام عبر مقطع فيديو جديد عددًا من الجرائم التي أُلقي القبض على مرتكبيها.
وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن" القبض على مواطنَيْن بالرياض، أتلفا أربعة أجهزة صرف آلي لبنوك، وذلك أثناء محاولاتهما فتح صناديق الأوراق النقدية لسرقة ما تحويه من مبالغ مالية.
وتضمن الفيديو القبض على مواطن ومقيم من الجنسية السودانية في جدة؛ ارتكبا ثماني جرائم، تمثلت في سرقة المحال التجارية والمنازل، وذلك بكسر أقفال الأبواب الخارجية.
ولفت الفيديو إلى القبض على ثلاثة مواطنين في الرياض؛ ارتكبوا أربع جرائم، تمثلت في دخول المنازل، وسرقة ما تحويه من مقتنيات، والمتاجرة بها عبر منافذ بيع المستعمل.
ولفت كذلك إلى القبض على مواطنَيْن بالرياض؛ يقومان باستعراض الأسلحة وإطلاق النار منها في الطريق، وداخل الأحياء السكنية، معرِّضَيْن نفسَيْهما وحياة الآخرين للخطر. لمشاهدة الفيديو: (— الأمن العام (@security_gov)
)
في قبضة رجال الأمن .— الأمن العام (@security_gov) July 3, 2021
#تم_القبض pic.twitter.com/bfGL1tZ9QK
04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
01:27 AM
من خلال مقطع فيديو حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"
استعرض الأمن العام عبر مقطع فيديو جديد عددًا من الجرائم التي أُلقي القبض على مرتكبيها.
وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن" القبض على مواطنَيْن بالرياض، أتلفا أربعة أجهزة صرف آلي لبنوك، وذلك أثناء محاولاتهما فتح صناديق الأوراق النقدية لسرقة ما تحويه من مبالغ مالية.
وتضمن الفيديو القبض على مواطن ومقيم من الجنسية السودانية في جدة؛ ارتكبا ثماني جرائم، تمثلت في سرقة المحال التجارية والمنازل، وذلك بكسر أقفال الأبواب الخارجية.
ولفت الفيديو إلى القبض على ثلاثة مواطنين في الرياض؛ ارتكبوا أربع جرائم، تمثلت في دخول المنازل، وسرقة ما تحويه من مقتنيات، والمتاجرة بها عبر منافذ بيع المستعمل.
ولفت كذلك إلى القبض على مواطنَيْن بالرياض؛ يقومان باستعراض الأسلحة وإطلاق النار منها في الطريق، وداخل الأحياء السكنية، معرِّضَيْن نفسَيْهما وحياة الآخرين للخطر. لمشاهدة الفيديو: (— الأمن العام (@security_gov)
)
في قبضة رجال الأمن .— الأمن العام (@security_gov) July 3, 2021
#تم_القبض pic.twitter.com/bfGL1tZ9QK
، الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم والقبض على مرتكبيها ،
المصدر : الخليج 365
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