، خلال قراءته قصيدة في "المؤسس".. وزير الشؤون الإسلامية: ما أشبه اليوم بالبارحة ،

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استوقفت وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أبيات جميلة في مؤسس السعودية الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-، مؤكدًا أن الأبيات تُجسِّد الواقع الذي نعيشه من القوة والتقدم والرقي وحسن الإدارة من سمو ولي العهد، الذي يعمل وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين.
جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه بتويتر، قال فيها: "قرأتُ قصيدة جميلة في موحِّد الجزيرة الإمام العبقري الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- للشاعر محمد العثيمين".
وعلَّق "آل الشيخ" على الأبيات بقوله: "وما أشبه الليلة بالبارحة. وأنا أُعيد منها بيتًا يجسِّد الواقع في ولي العهد، وهو ابن إمام وحفيد إمام، فقلت: ولي عهدنا الهمام (غيث وليث وإعطاء وحرمان، خبيئة الله في ذا الوقت أظهرها)".وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
خلال قراءته قصيدة في "المؤسس".. وزير الشؤون الإسلامية: ما أشبه اليوم بالبارحةعبدالله العنزي الخليج 365 2021-07-04
استوقفت وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أبيات جميلة في مؤسس السعودية الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-، مؤكدًا أن الأبيات تُجسِّد الواقع الذي نعيشه من القوة والتقدم والرقي وحسن الإدارة من سمو ولي العهد، الذي يعمل وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين.
جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه بتويتر، قال فيها: "قرأتُ قصيدة جميلة في موحِّد الجزيرة الإمام العبقري الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- للشاعر محمد العثيمين".
وعلَّق "آل الشيخ" على الأبيات بقوله: "وما أشبه الليلة بالبارحة. وأنا أُعيد منها بيتًا يجسِّد الواقع في ولي العهد، وهو ابن إمام وحفيد إمام، فقلت: ولي عهدنا الهمام (غيث وليث وإعطاء وحرمان، خبيئة الله في ذا الوقت أظهرها)".
04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
01:27 AM
آل الشيخ علّق بـ"غيث وليث وإعطاء وحرمان تجسدت في حفيد إمام وابن إمام"
استوقفت وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أبيات جميلة في مؤسس السعودية الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-، مؤكدًا أن الأبيات تُجسِّد الواقع الذي نعيشه من القوة والتقدم والرقي وحسن الإدارة من سمو ولي العهد، الذي يعمل وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين.
جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه بتويتر، قال فيها: "قرأتُ قصيدة جميلة في موحِّد الجزيرة الإمام العبقري الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- للشاعر محمد العثيمين".
وعلَّق "آل الشيخ" على الأبيات بقوله: "وما أشبه الليلة بالبارحة. وأنا أُعيد منها بيتًا يجسِّد الواقع في ولي العهد، وهو ابن إمام وحفيد إمام، فقلت: ولي عهدنا الهمام (غيث وليث وإعطاء وحرمان، خبيئة الله في ذا الوقت أظهرها)".
، خلال قراءته قصيدة في "المؤسس".. وزير الشؤون الإسلامية: ما أشبه اليوم بالبارحة ،
المصدر : الخليج 365
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