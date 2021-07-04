شكرا لمتابعة خبر عن صور..رحالة إنجليزية: وادي السرحان بالجوف كان مجرى بحر قديم كالبحر الميت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

ذكرت الرحالة الإنجليزية "الليدي آن بلنت" التي زارت الجوف عام ١٨٧٩م، أن وادي السرحان عبارة عن مجرى بحر قديم مثل البحر الميت.

وأشارت الرحالة الإنجليزية في كتابها إلى أن تلال وادي السرحان، منحدرات معاكسة لحوض البحر الميت.

وقبل أيام نشرت "صدى" عن إعلان هيئة المساحة الجيولوجية السعودية اكتشاف أجزاء من بقايا حوت منقرض في الجوف، منذ ٣٧ مليون سنة.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية المهندس عبدالله بن مفطر الشمراني أن هذا الاكتشاف يعد الأول من نوعه في المملكة و يعود لعصر الأيوسين الاعلى ويخدم العمل البحثي والعلمي خاصة في مجال الأحافير.

يذكر أن هيئة التراث أطلقت المرحلة الأولى من مشروع المسح والتوثيق الأثري للمنشآت الحجرية في الجوف والحدود الشمالية.

ويعتبر هذا المشروع أحد أهم المشاريع العلمية على مستوى العالم، حيث تحتوي المملكة على أكبر عدد من المنشآت الحجرية في العالم.

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