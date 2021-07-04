شكرا لمتابعة خبر عن الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: فرق لضبط المتسولين بالحرمين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن تخصيص فـرق بالتعاون مع قوة أمن المسجد الحرام وقـوة أمن المسجد النبوي، للقبض على المتسولين داخل الحرمين الشريفين.

وأوضحت الوزارة أنه تم إعداد نظام إلكتروني يسهم في توفر قاعدة بيانات للمتسولين والخدمات المقدمة لهم، إضافة إلى تضمين بعض المناهج الدراسية تعريف التسول وبيان أضراره على الفرد والمجتمع، بحسب الوطن.

كما أنشأت قنوات اتصالية مع مختلف الجهات المسـؤولة عـن ضبط وتجريم هـذه الظاهرة، بالتعـاون مع وزارة الداخلية، وحث المجتمع على المشاركة والتبليغ عن طريق تطبيق "كلنا أمن" للإبلاغ عن حالات التسول.