شكرا لمتابعة خبر عن صورة.. تحدي وجهًا لوجه بين طائرة "إيرباص 320 " وسيسنا CE-525 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

نشر الطيار بدر المانع، أمس السبت، صورة لتحدي وجها لوجه بين طائرتين "إيرباص 320 " وسيسنا CE-525، تم التقاطها في عام 2008، قام بالتقاطها المراقب الجوي السابق عبدالله بن سلمان.

ويعتبر تحدي الطائرات وجها لوجه منظرًا يرعب الناظرين، فمن الوهلة الأولى، يشعر المتابع بأن الاصطدام قادم، ولو حدث لوقعت كارثة أكبر بكثير من مما نشاهده في حوادث السير.

وعلى سبيل المثال، فقد شهد مطار "تنريف" في إسبانيا عام 1977 تصادم طائرتين من نوع بوينغ 747 على مدرج مطار لوس روديوس، وهو يعتبر الأسوأ في تاريخ الطيران، إذ أسفر عن سقوط 583 قتيل.

كما شهد مطار "ليناتي" في إيطاليا كارثة جوية حدثت في 2001 عندما أصطدم المحرك الأيمن وعجلات الهبوط ومؤخرة طائرة ماكدونل دوغلاس إم دي-87 التابعة للخطوط الجوية الإسكندنافية بحجرة الركاب، والجزء الخارجي للجناح الأيمن وموزان طائرة "سيسنا ستيشن جيت" التابعة لطيران إيفيكس.

وبعد ذلك أصطدمت الطائرة الإسكندنافية بمرآب طائرات عند نهاية مدرج الإقلاع في مطار ميلانو ليناتي،وبعد 26 دقيقة من الحادثة وجدوا طائرة سيسنا عند منتصف المدرج، بعد 23 دقيقة من إيجاد طائرة ماكدونل دوغلاس وقُتل في الحادث 118 شخصا.