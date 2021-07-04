شكرا لمتابعة خبر عن الأمير خالد آل سعود: إذا أتقن شبابنا اللهجة اللبنانية سيسارع رجال الأعمال في توظيفهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

رد الأمير خالد بن عبدالله بن فهد بن فرحان آل سعود، على سؤال للكاتب الاقتصادي فهد بن جمعة عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى سابقا، حول توظيف التجار للأجانب بدلا من المواطنين والمواطنات.

وكان ابن جمعة قد تساءل: "ألا يخجل اي تاجر من نفسه عندما يرى أبناء وبنات الوطن عاطلين وهم يوظفون غيرهم".

ليرد الأمير خالد بقوله: "إذا أتقن شبابنا اللهجة اللبنانية فثق دكتور فهد، أن بعض رجال الأعمال سيُسارعون في توظيفهم ، بل وفي مناصب قيادية ".

ومن جانبه رد ابن جمعة مضيفا إلى ما ذكره الأمير خالد: "وإذا أتقن التاجر أهمية مشاركته في الاقتصاد الوطني وتوظيف أبناء وبنات الوطن".