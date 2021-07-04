شكرا لمتابعة خبر عن فهد بن جمعة: تقليص ساعات العمل يقلص معدل البطالة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

رأى فهد بن جمعة عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى سابقا، أن تقليص عدد ساعات العمل، يساهم بشكل كبير في حل أزمة البطالة.

وقال ابن جمعة: "تقليص ساعات العمل إلى 40 ساعة وإلى 35 ساعة أسبوعيًا، سوف بقلص معدل البطالة بنسبة كبيرة".

ونشر ابن جمعة دراسة، كشفت أن تجربة تخفيض أسبوع العمل، في عدد من الدول، بينت التأثير الإيجابي على التوظيف والأجور، حيث، سبق وتم تخفيض أسبوع العمل القياسي في البرتغال من 44 ساعة إلى 40 ساعة، ما أدى إلى زيادة أجر ساعة العمل للعمال المعنيين.