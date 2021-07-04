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سفارة المملكة باليابان: لا متضررين سعوديين جراء الانهيارات الطينية

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الدمام - شريف احمد - أعلنت سفارة المملكة العربية في اليابان، عدم وجود متضررين أو ضحايا سعوديين جراء حادثة الانهيارات الطينية في محافظة «Shizuoka» وغيرها، مؤكدة سلامتهم وأنهم بخير.

وأكدت السفارة أنها تتابع آثار الانهيارات الطينية، مهيبة بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، والتواصل مع «شؤون السعوديين» في حال حدوث أي طارئ، على الأرقام التالية: «09055833862»، «0335895242»، معربة عن تمنياتها بالسلامة للجميع.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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