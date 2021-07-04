شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة باليابان: لا متضررين سعوديين جراء الانهيارات الطينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في اليابان، عدم وجود متضررين أو ضحايا سعوديين جراء حادثة الانهيارات الطينية في محافظة «Shizuoka» وغيرها، مؤكدة سلامتهم وأنهم بخير.

وأكدت السفارة أنها تتابع آثار الانهيارات الطينية، مهيبة بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، والتواصل مع «شؤون السعوديين» في حال حدوث أي طارئ، على الأرقام التالية: «09055833862»، «0335895242»، معربة عن تمنياتها بالسلامة للجميع.