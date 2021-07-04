شكرا لقرائتكم خبر عن وصول دفعة جديدة من المشتقات النفطية السعودية للمهرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصلت إلى محافظة المهرة أمس، الدفعة الجديدة من منحة المشتقات النفطية السعودية المقدمة إلى الجمهورية اليمنية بكميات بلغت 5500 طن متري من مادة الديزل؛ لتغذية محطات توليد الكهرباء في محافظة المهرة كافة، وتشمل 4000 طن متري مشحونة بحريًا، و1500 طن متري شُحِنَت عن طريق النقل البري؛ تغطيةً للاحتياج الشهري في المحافظة.

وكان في استقبال الشحنات محافظ المهرة محمد ياسر، ومدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظتي حضرموت والمهرة م. عبدالله باسليمان، وممثلو شركة النفط اليمنية وشركة الكهرباء والطاقة في اليمن، ومسؤولون من المحافظة.

وتسهم المنحة في التخفيف من العبء على ميزانية الحكومة اليمنية، والحد من استنزاف البنك المركزي اليمني للعملة الصعبة لشراء المشتقات النفطية من الأسواق العالمية، كما أسهمت في استقرار سعر صرف الريال اليمني وأسعار الوقود مقابل الدولار الأمريكي وتوفير فرص العمل، ورفع القوة الإنتاجية للمواطن اليمني، وتحسين خدمات القطاعات الحيوية، وتحسين المعيشة للمواطنين اليمنيين.

كما تسهم في الحد من الانقطاعات المتكررة للكهرباء التي تؤثر على المعيشة اليومية، وكذلك على جودة وأداء خدمات القطاعات الحيوية في اليمن، وسيُحدث هذا الدعم أثرًا إيجابيًا ينعكس على المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية والخدمية.

وعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مع الحكومة اليمنية، على وضع آليات حوكمة متكاملة للمشتقات النفطية، وشكلت الحكومة اليمنية لجنة إشراف ورقابة ومتابعة مكونة من جميع الوزارات والجهات اليمنية ذات العلاقة، وترتبط اللجنة ببرنامج تنفيذي وآلية رقابة تضمن وصول المنح للمحطات المستفيدة بموثوقية ونزاهة وشفافية عالية لتأمين الوصول الفعلي للمستفيدين، وضمان استخدام المشتقات النفطية فيما خُصصت له.

وجدولت اللجنة المشتركة شحنات منحة المشتقات النفطية السعودية التي تسهم في مساعدة الحكومة اليمنية على توجيه نفقاتها، واستخدام المبالغ التي كانت مخصصة لشراء المشتقات النفطية في دعم بند رواتب الموظفين المدنيين في الحكومة، وتقديم الخدمات الأساسية التي ترفع مستوى فرص العيش والمعيشة.