شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل نظامي «المحاماة» والمعادن الثمينة على طاولة الشورى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يواصل مجلس الشورى الأسبوع القادم عقد جلساته العادية «عبر الاتصال المرئي»، ويستعرض خلالها عدداً من الموضوعات المحالة إليه من هيئته العامة بعد أن أنهت لجانه المتخصصة دراستها وقدمت عليها توصياتها اللازمة تمهيداً لمناقشتها واتخاذ قرارات بشأنها، ويستهل جلسته السابعة والثلاثين الإثنين القادم بمناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية للعام المالي 1441/1442هـ، وتقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية حيال التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة للعام المالي 1441/1442هـ، كما ينظر تقريرا آخر للجنة بشأن ملاحظات الأعضاء تجاه مشروع نظام حماية الشهود والضحايا، ومَنْ في حكمهم.

الأسرة والشباب

ويناقش المجلس خلال جلسته تقريراً من اللجنة الصحية بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1441/1442هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير مقدمة عليه توصياتها اللازمة، كما يبحث تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1441/1442هـ.

وتشمل موضوعات الجلسة تقريرين ستقدمهما لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري للعام المالي 1441/1442هـ، ومركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة للعام المالي 1441/1442هـ، وكذلك تقرير للجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية، والوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية للتعاون في مجال الهيدروجين.

تقارير سنوية

يستعرض المجلس في جلسته الثامنة والثلاثين الثلاثاء القادم تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي للهيئة الوطنية للأمن السيبراني للعام المالي 1441/1442هـ، وكذلك تقرير من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية لمحافظة العلا للعام المالي 1441/1442هـ.

نظام المحاماة

ينظر المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع تعديل عدد من مواد نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/38» وتاريخ 28/7/1442هـ، وتقرير آخر تقدمت به اللجنة بشأن دراسة ما ورد في البندين «ثالثاً ورابعاً» من التوصيات الواردة في محضر هيئة الخبراء المتعلقة بتعديل نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/38» وتاريخ 28/7/1422هـ، وينتقل المجلس إلى حسم قراره بالتصويت على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1441/1442هـ بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة.

الرقابة النووية

يصوّت المجلس بعد ذلك على توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعام المالي 1441/1442هـ.

ويناقش المجلس بعد ذلك خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط .

وتتضمن موضوعات الجلسة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1441/1442هـ وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1441/1442هـ، وتقرير آخر ستقدمه لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية للعام المالي 1441/1442هـ.

الصناعات العسكرية

أدرج المجلس في الجلسة التاسعة والثلاثين الأربعاء القادم مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للصناعات العسكرية للعام المالي 1441/1442هـ، فيما يبحث تقريران من لجنة الاقتصاد والطاقة أولهما بشأن تعديل المادتين «الثانية والخامسة عشرة» من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ، والثاني بشأن اقتراح تعديل بعض مواد نظام المختبرات الخاصة.

أداء العدل

ويحسم المجلس في جلسته الأربعاء القادم قراره بالتصويت على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1441/1442هـ، كما يناقش تقريرا آخر للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

كما أدرج المجلس في جلسته للمناقشة تقريرين ستقدمهما لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقريرين السنويين لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1441/1442هـ، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والهني للعام المالي 1441/1442هـ .