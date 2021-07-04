شكرا لقرائتكم خبر عن 400 عملية جراحية لمرضى العيون بنيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الحملة الطبية التطوعية الخامسة لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة كانو بجمهورية نيجيريا الاتحادية، التي جرت خلال المدة من 22 إلى 29 يونيو 2021.

وقام الفريق الطبي التطوعي خلال الحملة بالكشف على 3129 فردًا، وإجراء 400 عملية جراحية، إضافة إلى صرف 2665 دواء، وتوزيع 1075 نظارة طبية، استفادت منها العائلات والأفراد من ذوي الدخل المحدود الذين لا يمكنهم تغطية تكاليف العلاج.