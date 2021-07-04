شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ساعات تجمع 152 متبرعا بالدم في صفوى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقطبت حملة الدم «وفاء لهم» التي نظمتها جمعية الصفا الخيرية بالتعاون مع مستشفى القطيف المركزي ومشاركة مدارس الصفا، 152 متقدمًا للتبرع بالدم، وذلك خلال 5 ساعات، بمشاركة 62 كادرًا طبيًا.

وأوضح منسق حملات التبرع بالدم بمستشفى القطيف، مصطفى الأسود، لـ(اليوم)، أن 60% من حصيلة حملات التبرع بالدم تذهب إلى أصحاب أمراض الدم الوراثية «التلاسيميا» و«السكلسل»، علمًا بأن باقي النسبة من الدماء تذهب إلى حالات الولادة والحوادث وغسيل الكلى وغيرها من الأمراض، مبينًا أن هذه الحملات تهدف لتغطية العجز واستباقًا لفترة عيد الأضحى التي تشهد نقصًا في حملات التبرع.

وقال «الأسود» إن المستشفى بدأ حملات مكثفة للتبرع بالدم بمواقع مختلفة في محافظة القطيف، إذ قللت جائحة كورونا من أعداد المتبرعين الدائمين بالمستشفى، مشيرًا إلى أنه جرى تنظيم عدة حملات مؤخرًا، أسفرت إحداها عن 1000 متبرع.

وأكد الأسود أننا في حملة «وفاء لهم» بصفوى نشارك بـ12 سريرًا، وبعدد كوادر طبية بلغ 32 فردًا، من بينهم 8 من الكادر النسائي، و24 من الرجال.