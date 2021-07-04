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إزالة المخلفات بأحياء جوف بني هاجر

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الدمام - شريف احمد - واصلت بلدية جوف بني هاجر أعمال النظافة في إزالة المخلفات والحشائش داخل الأحياء السكنية، وذلك ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري، ومعالجة التشوه البصري. كما واصلت أعمالها في صيانة أعمدة الإنارة داخل الأحياء والشوارع الرئيسة.

وكثفت البلدية الجولات الرقابية على جميع المنشآت للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية للحد من انتشار فيروس وكذلك تطبيق إجراءات الفحص للعمال «بقياس درجة الحرارة»، وتوعيتهم بضرورة ارتداء الكمامة وتجنب التجمعات، والحد من التكدسات داخل المساكن. كما كثفت أعمال تطهير وتعقيم ألعاب الأطفال في الحدائق العامة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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