شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة المخلفات بأحياء جوف بني هاجر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت بلدية جوف بني هاجر أعمال النظافة في إزالة المخلفات والحشائش داخل الأحياء السكنية، وذلك ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري، ومعالجة التشوه البصري. كما واصلت أعمالها في صيانة أعمدة الإنارة داخل الأحياء والشوارع الرئيسة.

وكثفت البلدية الجولات الرقابية على جميع المنشآت للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وكذلك تطبيق إجراءات الفحص للعمال «بقياس درجة الحرارة»، وتوعيتهم بضرورة ارتداء الكمامة وتجنب التجمعات، والحد من التكدسات داخل المساكن. كما كثفت أعمال تطهير وتعقيم ألعاب الأطفال في الحدائق العامة.