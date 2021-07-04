شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنة تنجب ثلاثة توائم بعد سنوات من تأخر الإنجاب بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بفضل من الله وضعت مواطنة تبلغ من العمر 30 عاما ثلاثة توائم ذكرين وأنثى، بعد 5 محاولات لم يكتب لها النجاح، زارت خلالها عدة مستشفيات داخل وخارج المملكة وذلك طوال الـ 6 سنوات الماضية. إذ نجح مركز علاج العقم والمساعدة على الإنجاب بمستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر في تحقيق حلم الأمومة ورسم الابتسامة على وجه الأسرة، التي عبرت عن سعادتها الكبيرة بتحقيق حلمها الذي طال انتظاره.

وقالت استشارية علاج العقم والمساعدة على الإنجاب د. ريم البلوي إنها استقبلت الزوجين بمركز علاج العقم بالمستشفى، وبعد مراجعة التاريخ المرضي للزوجة، وإخضاعها لبرنامج تشخيصي مفصل ودقيق، أظهرت النتائج إصابتها بمتلازمة تكيس المبايض.

وأوضحت د. ريم أنه تم وضع بروتوكول علاجي متطور لحالات الفشل المتكرر بدأ بتحفيز بطانة الرحم ومعالجة تكيس المبايض، ومن ثم تهيئة الزوجة لعملية أطفال الأنابيب، كما شملت مراحل العلاج الزوج، حيث تم إخضاعه لبعض الفحوصات، وتبين وجود نقص شديد بالحيوانات المنوية، ومن ثم تقرر إعطاؤه بعض العلاجات لزيادة إنتاج الحيوانات المنوية.

وأضافت د. ريم أنه تم تحضير الزوجة بإبر منشطة للإباضة، ومن ثم أجريت لها عملية سحب البويضات بنجاح، كما أخذت حيوانات منوية من الزوج لتلقيحها بالبويضات ومتابعة تطور الأجنة بمختبر العقم.

واختتمت د. ريم حديثها بالقول إنه تم إرجاع ثلاثة أجنة من الدرجة الأولى إلى رحم الأم وإعطاؤها مجموعة من الأدوية ومثبتات الحمل، وبعد أسبوعين أجرت اختبار الحمل وتبين أنها حامل ولله الحمد، وبعد متابعة حثيثة طوال فترة الحمل أنجبت الأم ثلاثة توائم جميعهم يتمتعون بصحة جيدة.