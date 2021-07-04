شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية ونائبه يعزيان ذوي الشهيد «الحريجي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير الشرقية، مساء أمس، اتصالا لتعزية أسرة شهيد الواجب الجندي مشعل مطلق الحريجي، أحد منسوبي الدفاع المدني بالدمام، الذي استشهد الخميس أثناء مشاركته في عملية إطفاء حريق نشب في المدينة الصناعية في الدمام.

كما أجرى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير الشرقية، اتصالا بأسرة الشهيد مشعل الحريجي، عبر خلاله عن تعازيه وصادق مواساته لأسرة الشهيد الذي قدم روحه أثناء تأدية واجبه.