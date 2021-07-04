شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادا للدراسة حضوريا.. تحصين 5 ملايين طالب وطالبة الشهر الحالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتفقت وزارتا الصحة والتعليم على بدء تنفيذ برنامج إضافي مشترك لتلقي «5» ملايين طالب وطالبة ممن بلغت أعمارهم 12 سنة فأكثر، لقاح كورونا خلال الشهر الحالي، تأكيدًا على الشراكة والتكامل مع الجهود الوطنية لمواجهة فيروس كورونا.

هيئة التدريس

وسيشمل البرنامج مَنْ تبقى من المعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية وطلاب وطالبات الجامعات، وأعضاء هيئة التدريس، والمتدربين والمتدربات، والهيئة التدريبية والإدارية في مؤسسات التدريب في القطاعين العام والأهلي، الذين لم يأخذوا اللقاح حتى الآن؛ وذلك استعدادًا للعودة الحضورية لجميع طلاب التعليم العام والجامعي والتدريب التقني مع استمرار التعليم المدمج إلكترونيًا.

جهود مخلصة

وثمّن وزير التعليم د. حمد آل الشيخ، عاليًا حرص واهتمام ومتابعة القيادة الرشيدة - أيدها الله - على صحة وسلامة أبناء وبنات الوطن لأخذ اللقاح؛ تمهيدًا لعودة آمنة للدراسة حضوريًا، كما شكر وزير الصحة د. توفيق الربيعة وفريق العمل في مراكز تقديم اللقاحات على تعاونهم وجهودهم المخلصة.

العودة تشمل استمرار التعليم المدمج إلكترونيا