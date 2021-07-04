شكرا لقرائتكم خبر عن 1148 إصابة بكورونا.. والشرقية تتصدر بـ 314 حالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تصدرت المنطقة الشرقية، أمس، إصابات فيروس كورونا اليومية، مسجلة 314 إصابة جديدة، من إجمالي 1148 حالة، وفقا لبيانات وزارة الصحة.

وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة التالية مسجلة 265 حالة، والرياض 219 حالة، وعسير 137 حالة، وجازان 62 حالة، والمدينة المنورة 45 حالة، ونجران 28 حالة، وتبوك 19 حالة، والحدود الشمالية 17 حالة، والقصيم 14 حالة، وحائل 13 حالة، والباحة 9 حالات، والجوف 6 حالات.

وأعلنت الوزارة، أمس، تسجيل 1148 حالة مؤكدة وتعافي 1222 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 12199 حالة منها 1364 حالة حرجة. وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 491612 حالة، وحالات التعافي 471550 حالة، فيما تم تسجيل 15 حالة وفاة ليصل الإجمالي إلى 7863 حالة. وحثت الوزراة الجميع على المبادرة بالتسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على لقاح كورونا حفاظا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الجسدي للحد من انتشار فيروس كورونا.