شكرا لقرائتكم خبر عن لا صحة لإصدار مخالفات لمواقف الدمام بـ 320 ريالا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفى المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، ما تم تداوله عن بدء إصدار مخالفات للمواقف بالدمام بقيمة 320 ريالا، مؤكدا أن هذه المعلومات غير صحيحة. وأوضح أن الرسوم المالية لقيمة المخالفات تم إدراجها وفقا للوائح والأنظمة بالعقد، والشركة ملتزمة بها، مشيرا إلى أنه جرى تمديد الفترة التوعوية للعملاء، كما تم الانتهاء من تفعيل الدفع الإلكتروني لبوابات الساحات.

وأضاف «الصفيان» إنه تم الانتهاء من تفعيل الدفع الإلكتروني لبوابات الساحات، وجار العمل على البقية، مؤكدا أنه لم يتم حتى الآن مخالفة أي مركبة بالدمام.