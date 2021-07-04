شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية: نقل مخالفي أمن الحدود والتستر عليهم «جريمة كبرى» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أن نقل مخالفي أمن الحدود وإيواءهم أو التستر عليهم، يعد تجاوزا على الأنظمة في المملكة، وهو مصنف ضمن الجرائم الكبرى.

وشدد على أن المملكة ستتعامل بكل حزم وصرامة مع أي أمر يمس أمن المملكة.

محاولات التسلل

وأسفرت الحملات الميدانية المشتركة، خلال الفترة من 14 / 11 / 1442هـ الموافق 24 / 6 / 2021م حتى 20 / 11 / 1442هـ الموافق 30 / 6 / 2021م عن ضبط 19812 مخالفًا، منهم 8570 مخالفًا لنظام الإقامة، و10295 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و947 مخالفًا لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 224 شخصًا، 43 % منهم يمنيو الجنسية، و47 % إثيوبيو الجنسية، و5% صوماليو الجنسية، و5% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 47 شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

إيواء المخالفين

وبلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، الذين تم ضبطهم 5 أشخاص. بينما يخضع حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 66648 وافدًا مخالفًا، منهم 57946 رجلًا، و8702 امرأة.

وجرت إحالة 36454 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و14863 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، إضافة إلى ترحيل 16294 مخالفًا.

عقوبات رادعة

وأكدت وزارة الداخلية أنه يعاقب كل مَنْ يسهل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به، كما تعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.