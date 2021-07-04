، إنجلترا تقسو على أوكرانيا برباعية.. وتواجه الدنمارك في نصف نهائي يورو2020 ،

محمد بن مسعود - الدمام - تأهل منتخب إنجلترا إلى نصف نهائي أمم أوروبا لكرة القدم بعد فوزه العريض على نظيره الأوكراني برباعية نظيفة، وذلك في المباراة التي جمعتهما أمس السبت على ملعب "الأولمبيكو" في العاصمة الإيطالية روما في ختام منافسات ربع نهائي أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020.

وافتتح المنتخب الإنجليزي باب التسجيل مبكرًا منذ الدقيقة الرابعة عن طريق هاري كين، وعزز هاري ماغواير النتيجة بتسجيله الهدف الثاني بعد دقيقة واحدة على انطلاق الشوط الثاني، وعاد كين لزيارة الشباك بتسجيله الهدف الشخصي الثاني والثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة الـ50 من عمر اللقاء، واختتم جوردان هندرسون مهرجان الأهداف بإحرازه الهدف الرابع في الدقيقة الـ63.

وسيقابل المنتخب الإنجليزي في المربع الذهبي من البطولة القارية المنتخب الدنماركي.

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