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محمد بن مسعود - الدمام - واصل الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي اليوم السبت تدريباته الإعدادية تأهبًا لانطلاق الموسم الجديد 2021/ 2022م تحت قيادة المدرب الألباني هاسي.
وأجرى مدرب الفريق التدريبات على فترتين (صباحية ومسائية)، وأدت المجموعة الأولى تدريبات لياقية في صالة الحديد صباحًا، فيما أدت الثانية تدريبات لياقية وفنية على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة. واشتمل المران على تدريبات لياقية مكثفة لرفع المعدل اللياقي للاعبين.
فيما واصل الكابتن عمر السومة تدريباته الانفرادية، وتقرر أن ينضم بعد غد الاثنين للتدريبات الجماعية.الأهلي
الأهلي يواصل التحضير للموسم الجديد.. و"السومة" ينضم للتدريباتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-03
واصل الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي اليوم السبت تدريباته الإعدادية تأهبًا لانطلاق الموسم الجديد 2021/ 2022م تحت قيادة المدرب الألباني هاسي.
وأجرى مدرب الفريق التدريبات على فترتين (صباحية ومسائية)، وأدت المجموعة الأولى تدريبات لياقية في صالة الحديد صباحًا، فيما أدت الثانية تدريبات لياقية وفنية على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة. واشتمل المران على تدريبات لياقية مكثفة لرفع المعدل اللياقي للاعبين.
فيما واصل الكابتن عمر السومة تدريباته الانفرادية، وتقرر أن ينضم بعد غد الاثنين للتدريبات الجماعية.
03 يوليو 2021 - 23 ذو القعدة 1442
11:57 PM
واصل الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي اليوم السبت تدريباته الإعدادية تأهبًا لانطلاق الموسم الجديد 2021/ 2022م تحت قيادة المدرب الألباني هاسي.
وأجرى مدرب الفريق التدريبات على فترتين (صباحية ومسائية)، وأدت المجموعة الأولى تدريبات لياقية في صالة الحديد صباحًا، فيما أدت الثانية تدريبات لياقية وفنية على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة. واشتمل المران على تدريبات لياقية مكثفة لرفع المعدل اللياقي للاعبين.
فيما واصل الكابتن عمر السومة تدريباته الانفرادية، وتقرر أن ينضم بعد غد الاثنين للتدريبات الجماعية.
، الأهلي يواصل التحضير للموسم الجديد.. و"السومة" ينضم للتدريبات ،
المصدر : الخليج 365
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