شكرا لمتابعة خبر عن "الطيران المدني" تصدر تعليماتها بشأن منع سفر المواطنين إلى عدد من الدول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الأحد، تعليماتها للناقلات الجوية بشأن منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى عدد من الدول وتعليق القدوم منها.

وتضمنت التعليمات، عدم نقل المواطنين بشكل مباشر أو غير مباشر الى الدول الممنوع السفر إليها دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية ، فضلا عن استمرار منع السفر إلى الدول المعلن عنها سابقا.

وشملت أيضا تعليق القدوم لغير المواطنين من إثيوبيا، والإمارات ، وفيتنام، وأفغانستان إلا لمن مكث 14 يوما خارج تلك الدول الأربع، فضلا عن جميع الدول المعلنة سابقا.

إضافة إلى إيقاف الرحلات الجوية بين الدول الممنوع السفر منها وإليها، وتطبيق الحجر المؤسسي على جميع القادمين منها بمن فيهم المواطنون، ويستثنى من ذلك المواطنون المتواجدون حاليا في أي من تلك الدول والذين تتم عودتهم قبل الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأحد 24 /11 /1442هـ.

وأوضحت أنه لا ينطبق ذلك على رحلات إجلاء مخالفي أنظمة الإقامة في المملكة والرحلات الجوية ذات الصلة بذلك.

ويأتي ذلك انطلاقًا من حرص حكومة المملكة على سلامة المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، وفي ظل استمرار تفشي جائحة كورونا، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس.

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