شكرا لمتابعة خبر عن افتتاح تخصصات جديدة لبكالوريوس البنات في الكليات التقنية بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

صدر قرار معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني د.أحمد بن فهد الفهيد بافتتاح تخصصات جديدة لمرحلة البكالوريوس للفترة المسائية في الكليات التقنية بمدينة الرياض بدءاً من الفصل الأول للعام التدريبي المقبل ١٤٤٢-١٤٤٣ هـ.

والتخصصات المشمولة بالقرار هي: تخصص إدارة عامة في الكلية التقنية للبنات بالرياض، وتخصص الأمن السيبراني في الكلية الرقمية للبنات بالرياض.

وعبر سعادة مدير عام الادارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض الأستاذ عبدالرحمن بن عمر المقبل عن بالغ شكره وتقديره لمعالي المحافظ على هذا التوسع مؤكدا ان هذه الخطوة تعد رائدة في تمكين الفتاة السعودية للانخراط في المجال التقني والتي اثبتت كفاءتها في هذا المجال حيث نهج القيادة الحكيمة واضحا في هذا التمكين تحقيقا للرؤية المباركة ٢٠٣٠.

الجدير بالذكر أن التسجيل لمرحلة البكالوريوس في التخصصات المذكورة سوف يتم الإعلان عنه لاحقاً وفتح التسجيل فيها عبر بوابة القبول الموحد للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني "قبولي".