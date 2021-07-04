شكرا لمتابعة خبر عن المتقاعدون الأقل تعثرا بين مقترضي شركات التمويل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف تقرير الأداء السنوي لقطاع شركات التمويل 2020، الصادر عن البنك المركزي السعودي، أن المتقاعدين أقل نسبة تعثر بين المقترضين من شركات التمويل المستقلة والمتخصصة في التمويل.

وبلغت نسبة تعثر المتقاعدين بسداد قروضهم 1.6%، فيما بلغت نسبة تعثر موظفي القطاع الحكومي 3.9%، ونسبة تعثر موظفي القطاع الخاص 6.5%، ونسبة من يعملون لحسابهم الخاص 14%.

وبلغ إجمالي القروض المتعثرة للمحفظة التمويلية لشركات قطاع التمويل 8.2%، حيث بلغت نسبة التعثر في سداد القروض العقارية 4.9%، فيما بلغت نسبة التعثر في القروض غير العقاري: 9.9%.