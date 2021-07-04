«الخطوط السعودية»: 23 رحلة من الإمارات قبل بدء تنفيذ قرار «الداخلية»

الرياض - محمد عبدالله - قال مدير عمليات الخطوط السعودية بندر الفوزان، إن الخطوط السعودية، بادرت بتسيير 23 رحلة مجدولة وغير مجدولة من الإمارات بمجرد صدور قرار وزارة الداخلية بتعليق الرحلات.

وأوضح الفوزان، في تصريحات لقناة الإخبارية، إن الرحلات التي سيرتها الخطوط السعودية، كانت من مدينة أبوظبي ودبي، مشيرًا إلى زيادة السعة المقعدية بما يساوي 3 أضعاف.

وطمأن مدير عمليات الخطوط السعودية بأن الإجراءات الاحترازية مطبقة داخل الناقلات الجوية، في ظل الضغط والإقبال على الخطوط السعودية لعودة المواطنين إلى الرياض، قبل دخول قرار تعليق الرحلات حيز التنفيذ.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أعلن منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية؛ وتعليق القدوم من وإلى إثيوبيا، والإمارات، وفيتنام، بالإضافة إلى أفغانستان؛ إلا لمن مكث 14 يومًا خارج تلك الدول الأربع، من غير المواطنين، فضلًا عن جميع الدول المعلنة سابقًا.

كما قرر إيقاف الرحلات الجوية بين الدول الممنوع السفر منها وإليها، وتطبيق الحجر المؤسسي على جميع القادمين منها مواطنين وغيرهم.

واستثنى القرار المواطنين الموجودين حاليًا في أي من تلك الدول والذين تتم عودتهم قبل الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأحد 24 ذي القعدة 1442ه الموافق 4 يوليو 2021م، وذلك مع عدم الإخلال بما يتم حيال إجلاء مخالفي أنظمة الإقامة عن المملكة والرحلات الجوية ذات الصلة بذلك.

ويكون سريان تعليق الرحلات الجوية اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأحد 24 ذي القعدة 1442ه الموافق 4 يوليو 2021م.

وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين الراغبين في السفر للدول المسموح بالسفر إليها؛ توخي الحذر، والابتعاد عن المناطق التي تشهد انتشاراً للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أيًا كانت وجهتهم.