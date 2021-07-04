الصحة والداخلية تكشفان الأحد مستجدات لقاح كورونا والتحديثات الأمنية

الرياض - محمد عبدالله - تعقد وزارتا الصحة والداخلية، الأحد، مؤتمرًا صحفيًا، للكشف عن مستجدات لقاح كورونا، والتحديثات الأمنية.

وقالت وزارة الصحة، في بيان صادر عنها، السبت، إن المتحدث باسمها الدكتور محمد العبدالعالي، سيتحدث في المؤتمر الصحفي الذي يعقد عصر الأحد، الأوضاع العالمية لجائحة كوورنا، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاح في المملكة.

وأشارت إلى أن الدكتور العبدالعالي، سيسلط الضوء على أبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا، وأبرز الإحصائيات الصحية.

المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال عبدالمحسن الشلهوب، سيتحدث –كذلك- في المؤتمر الصحفي الذي يعقد عصر الأحد، عن التحديثات الأمنية، وسيكشف إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية في المملكة، فضلا عن مخالفات لائحة الحد من التجمعات والحجر الصحي المؤسسي.