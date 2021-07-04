3 جلسات للشورى تحسم حماية الشهود وتعديل نظام المحاماة

يواصل مجلس الشورى الأسبوع الجاري عقد 3 جلسات من أعمال جلساته العادية للسنة الأولى من الدورة الثامنة (عبر الاتصال المرئي)، حيث يستعرض المجلس خلالها عدداً من الموضوعات المحالة إليه من هيئته العامة، بعد أن أنهت لجانه المتخصصة دراستها وقدمت عليها توصياتها اللازمة تمهيداً لمناقشتها أمام المجلس لاتخاذ قراره بشأنها.

الهيئات الرقابية

ويستهل المجلس الإثنين جدول أعمال جلسته العادية السابعة والثلاثين بمناقشة تقرير مقدم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية للعام المالي 1441/ 1442، وتقرير من لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية حيال ما تضمنه التقرير السنوي للديوان العام للمحاسبة للعام المالي 1441/ 1442، كما ينظر المجلس في تقرير آخر يتضمن لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع نظام حماية الشهود والضحايا ومن في حكمهم، وذلك بعد مناقشته في جلسة سابقة.

مؤسسة الري

ويناقش المجلس خلال جلسته تقريراً من اللجنة الصحية بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1441/1442، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير مقدمة عليه توصياتها اللازمة، كما يبحث المجلس تقريرا مقدما من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي 1441 / 1442، وذلك بعد أن أنهت اللجنة دراسة تقرير الهيئة واستعرضت حيثياته مقدمة عليه توصياتها.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة يناقش المجلس تقريرين ستقدمهما لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري للعام المالي 1441 / 1442، ومركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة للعام المالي 1441/ 1442، وكذلك تقرير للجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة والوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية للتعاون في مجال الهيدروجين.

هيئة الخبراء

ويناقش المجلس في جلسته العادية الثامنة والثلاثين من أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة التي يعقدها الثلاثاء تقريرا مقدما من لجنة الشؤون الأمنية بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة الوطنية للأمن السيبراني للعام المالي 1441 / 1442، وذلك بعد أن أنهت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه توصياتها اللازمة، وكذلك ناقش تقريرا من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية لمحافظة العلا للعام المالي 1441 / 1442.

وفي ذات الجلسة ينظر المجلس في تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع تعديل عدد من مواد نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/ 7/ / 1442، وتقرير آخر تقدمت به اللجنة بشأن دراسة ما ورد في البندين (ثالثاً ورابعاً) من التوصيات الواردة في محضر هيئة الخبراء المتعلقة بتعديل نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28 / /7 /1422هـ.

وينتقل المجلس إلى حسم قراره بالتصويت على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1441/ 1442 بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة التقرير السنوي في جلسة سابقة.

الاقتصاد والطاقة

كما يصوت مجلس الشورى بعد ذلك على توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعام المالي 1441 /1442، وذلك بعد استماعه إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير أثناء مناقشته في جلسة سابقة.

ويناقش المجلس بعد ذلك خلال الجلسة تقريرا ستقدمه إلى المجلس لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1441 /1442، وذلك بعد أن أنهت اللجنة دراسة تقرير الوزارة مقدمة عليه عدداً من التوصيات تمهيداً لطرحه للنقاش.