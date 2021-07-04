الملك وولي العهد يهنئان بايدن بذكرى الاستقلال

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة، لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جوزيف بايدن بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك سلمان بن عبد العزيز باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد خادم الحرمين الشريفين في هذه المناسبة بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وما تشهده من تطور في المجالات كافة.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة مماثلة، للرئيس بايدن، وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس الأمريكي، راجياً لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق المزيد من الرقي والازدهار.