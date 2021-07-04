توسيع نقاط الفرز بساحات الحرم النبوي

يكثف عدد من الجهات المعنية في المدينة المنورة استعداداته لاستقبال ضيوف الرحمن أثناء زيارتهم للمسجد النبوي الشريف والمساجد والمعالم الإسلامية بالمنطقة لخدمة زائري المسجد النبوي.

وبدأت مختلف الجهات تنفيذ خططها الاستثنائية لهذا العام في استقبال الحجاج من خلال وضع نقاط فرز في ساحات المسجد النبوي وتوسيعها لاستقبال أكبر عدد ممكن من الزائرين الحاملين تراخيص الزيارة والصلاة في الروضة الشريفة، والحرص على تنظيم الدخول والخروج مع تطبيق الإجراءات الصحية والوقائية لهم، في حين يتطلب الدخول للمسجد النبوي وساحاته تطبيق توكلنا والتأكد من الحالة بأخذ اللقاح أو محصن، من خلال وجود نقاط أمنية على مداخل الساحات ومداخل المواقف، في وقت زادت أعمال الطاقة البشرية بالمسجد النبوي من خلال التعقيم والتنظيف المستمر وتواجد دائم للموظفين للإرشاد والتوجيه والتنظيم بالتنسيق مع الجهات المعنية.

إجراءات احترازية

أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي عن جاهزيتها مع قرب موسم الحج، وسخرت كافة الخدمات للزائرين على أفضل وجه مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لسلامة زائري المسجد النبوي.

وأعدت الوكالة خطتها وفق الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة زائري المسجد النبوي، وبما يحقق تطلعات ولاة الأمر في تهيئة المسجد النبوي للزائرين وتقديم أرقى وأجود الخدمات لهم ليؤدوا عبادتهم براحة وطمأنينة.

توجيه وإرشاد

سخرت الوكالة كافة جهودها وإمكاناتها وطاقاتها البشرية في تحقيق رؤية الرئاسة في حسن الوفادة للقاصدين ونشر الهداية للعالمين، وركزت في خطتها على جوانب التعقيم والتطهير والسقيا، إضافة إلى الجوانب العلمية والتوجيهية والإرشادية والتوعوية، ودعمت هذه الجوانب باستخدام التقنية والاستفادة من قنوات التواصل الحديث في إيصال الرسالة الإعلامية للمتلقي قبل وصوله للمسجد النبوي، تسهيلًا على الزائرين وحرصًا على سلامتهم وراحتهم.

المستشفى الميداني

مسارات المرور

أكد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، على استعدادات مختلف الأجهزة المعنية بالحج لاستقبال ضيوف الرحمن أثناء زيارتهم للمسجد النبوي الشريف والمساجد والمعالم الإسلامية بالمنطقة، منوهاً بتوجيهات القيادة على بذل قصارى الجهد لخدمة ضيوف الرحمن والتيسير عليهم في رحلتهم الإيمانية.

وشدد الأمير فيصل بن سلمان خلال ترؤسه اجتماعاً لمتابعة أعمال واستعدادات الجهات المعنية بخدمات الحج، بالإضافة لمتابعة تطورات الوضع الصحي بالمنطقة، على أهمية متابعة تجهيز المستشفى الميداني بساحات المسجد النبوي لتقديم الخدمات الطبية لحين عمل المستشفى الجاري تجهيزه (السلام) غرب المسجد، وذلك لتعزيز واستكمال المنظومة الصحية لتقديم الخدمات للمصلين والزوار.

ووقف أمير المدينة المنورة على مرافق مسجد الميقات والمنطقة المحيطة به والتي شهدت مجموعة من المشاريع التطويرية، شملت تحسين المشهد الحضري للمنطقة ومعالجة وضع المباني المؤقتة وغير المنظمة، وإعادة هيكلة مواقع الخدمات العامة المقدمة للزوار وضيوف الرحمن وتحسين مستوياتها، بالإضافة إلى تهيئة مسارات المرور والمواقف لتعزيز الانسيابية المرورية في المنطقة المحيطة بالمسجد، إلى جانب المشاريع التنظيمية والتطويرية داخل المسجد، منها إعادة تأهيل أنظمة التكييف بالجامع، ومشروع العزل المائي والاستفادة من المياه الرمادية، ومبادرة تشجير الميقات ومرافقه.