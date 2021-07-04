35 برنامجا لقاصدي المسجد الحرام في الحج

أطلقت وكالة الشؤون الفنية والخدمية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، استعدادا لموسم الحج، حزمة من البرامج والخدمات التي تهدف إلى تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام بما يمكّنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد الجابري، أن عدد البرامج التي تقدمها الوكالة خلال الموسم 35 برنامجًا، تنوعت بين فنية وخدمية وتشغيلية، واشتملت البرامج على المهام والخدمات التي تعمد لتيسير أداء قاصدي المسجد الحرام للنسك والعبادات عبر عدد من الإدارات الفنية والخدمية التي يتوزع موظفوها في جنبات المسجد الحرام وساحاته ومرافق الرئاسة.

قال الجابري، إن الوكالة عمدت عبر إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام إلى غسيل المسجد الحرام 10 مرات يوميًا لضمان سلامة قاصديه، وتطهير الأماكن وتعطيرها، واستخدام العمال عشرات الآليات خلال وردياتهم التي تغطي اليوم على مدار الساعة، وتعمل إدارة سقيا زمزم على توزيع عبوات ماء زمزم المبارك بكافة مواقع المسجد الحرام وساحاته ومتابعة توزيع الحقائب الأسطوانية داخل المصليات في عامة الأدوار المسموح لها بالصلاة وفق الإجراءات الاحترازية.

عبوات زمزم

وفيما يخص إدارة الأبواب وهي الإدارة التي تعد الواجهة التي تستقبل الزوار والمعتمرين عند قدومهم للحرم المكي، يتم ضبط عملية الدخول والخروج، وإتاحة الفرصة لقاصدي البيت الحرام وأداء مناسكهم بكل راحة وطمأنينة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ووضع الحراسات اللازمة للأبواب، ويتمثل عمل إدارة الساحات في توجيه المصلين إلى المصليات المخصصة لهم ومنع مزاولة مهنة البيع في الساحات ومنع التدخين، ومتابعة المتسولين داخل الساحات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وكذلك تقوم على خدمة تنظيم الساحات والممرات من كل ما يخل براحة الزوار والمصلين.

متابعة المتسولين

وتقوم إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة وسط منظومة تعقيم متكاملة على توفير عمليات التعقيم على مدار الساعة لتعقيم جميع الأسطح والأرضيات لأجل خلق أجواء تعبدية صحية خالية من الأوبئة.

ويتركز دور إدارة معالجة الظواهر السلبية حول رصد الظواهر وتتبع مواقع نشأتها ورفع تقارير ميدانية والتواصل مع الجهات ذات العلاقة للوقوف على أسباب حدوث الظاهرة السلبية والبدء في عمل خطة لمكافحتها والقضاء عليها.

وتعمل إدارة خدمات التنقل على تخصيص دور الميزانين بالدور الأول للطواف والسعي بالعربات، والتي يمكن الوصول إليها من 4 مداخل للمسجد الحرام وهي: (مدخل الشبيكة عبر جسر الشبيكة، وسلم الأرقم، والمروة فوق سطح دورات القشاشية)، كذلك عبر تطبيق تنقل للتسهيل على قاصدي المسجد الحرام من المعتمرين للاستفادة من خدمة العربات لمحتاجيها من المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام.

تطبيق تنقل

وقال الجابري، تتركز أعمال الإدارة العامة للتشغيل والصيانة، على متابعة تشغيل وإطفاء أنظمة الإنارة ووحدات التهوية بكافة أنواعها داخل المسجد الحرام والساحات الخارجية وفقا لجداول التوقيت المعتمدة، وإجراء الاختبار الروتيني السنوي لمحطة كدي الاحتياطية والتأكد من جاهزيتها ومتابعة بلاغات المرافق الخارجية وسرعة التجاوب معها بالتنسيق مع المقاول، وكذلك التواصل المباشر مع غرفة عمليات الرئاسة في حالة وجود حالات طارئة مثل: (انقطاع الكهرباء الطارئ والهبوط اللحظي للتيار أو تبديل المحولات الكهربائية) وغيرها من الملاحظات الطارئة. كذلك تشرف الإدارة على متابعة تشغيل وصيانة (344) وحدة مناولة الهواء وهو جهاز يستخدم لتنظيم وتدوير الهواء الخاصة بنظام التكييف داخل المسجد الحرام وأخذ القياسات لدرجات الحرارة في مواقع مختلفة للتأكد من كفاءة وحدات التبريد ومتابعة الحالة التشغيلية لجميع السلالم الكهربائية وعددها (203) داخل المسجد الحرام والساحات الخارجية والدورات والمصاعد الكهربائية وعددها (22)، والتأكد من جاهزية جميع أجزائها.

يتم تفقد منظومة الصوت المؤلفة من أكثر من 8000 سماعة، والتأكد من صوت الإمام والمؤذن والجنائز قبل كل فرض من أوقات الصلاة، إضافة لعمل الاختبارات اللازمة لجميع منظومة الصوت داخل المسجد الحرام وأروقته وساحاته، وتشغيل الشاشات بالمسجد الحرام وصيانتها وتحميل وتنزيل المحتوى على الشاشات سواء تعليمي أو توجيهي أو إرشادي ومتابعة تشغيل وتجهيز حلقات الدروس ومتابعة ضبط الساعات وأوقات الصلوات المعروضة بكافة أنواعها ومواقعها.

كما تشرف الإدارة العامة للتشغيل والصيانة على صيانة أكثر من 3500 دورة مياه، ويتضمن ذلك تدفق المياه للدورات وسلامة نظام الصرف الصحي والتهوية فيها، وكذلك صيانة العناصر المعمارية بالمسجد الحرام، والإشراف على صيانة الأجهزة والمعدات الخاصة بمحطات ماء زمزم المبارك لضمان تعقيم وفلترة المياه قبل تقديمها إلى قاصدي المسجد الحرام.

من البرامج بالحرم المكي

اختبار روتيني

تشغيل وتجهيز

ضبط عملية الدخول والخروج

تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية

وضع الحراسات اللازمة للأبواب

تعقيم جميع الأسطح والأرضيات

مكافحة الظواهر السلبية والقضاء عليها

متابعة تشغيل وإطفاء أنظمة الإنارة ووحدات التهوية

رصد الحالة التشغيلية لـ 203 سلالم كهربائية

التأكد من جاهزية 22 مصعدا كهربائيا