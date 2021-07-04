الخطوط السعودية: تسيير 23 رحلة من ⁧‫الإمارات‬⁩ قبل تطبيق قرار منع السفر

استعرض مدير عمليات الخطوط السعودية في مطار دبي بندر الفوزان، اليوم، جهود العمل على زيادة سعة مقاعد الرحلات من الإمارات حيث سيتم تسيير 23 رحلة لإعادة المواطنين والمواطنات قبل بدء سريان قرار منع السفر لها.

وأوضح، خلال حديثه لبرنامج «نشرة التاسعة» على قناة «الإخبارية»، أنه سيتم تسيير 23 رحلة مجدولة وغير مجدولة من الإمارات، وذلك في إطار جهود زيادة السعة المقعدية لـ3 أضعاف.

وأكد الفوزان تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا، وذلك حتى مع الضغط المتوقع على الرحلات من الإمارات للمملكة خلال الساعات المقبلة، وتحديدًا قبل 11 مساء يوم غد الأحد.