الخطوط السعودية: تسيير 23 رحلة من ⁧‫الإمارات‬⁩ قبل تطبيق قرار منع السفر

وأوضح، خلال حديثه لبرنامج «نشرة التاسعة» على قناة «الإخبارية»، أنه سيتم تسيير 23 رحلة مجدولة وغير مجدولة من الإمارات، وذلك في إطار جهود زيادة السعة المقعدية لـ3 أضعاف.
وأكد الفوزان تطبيق كامل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا، وذلك حتى مع الضغط المتوقع على الرحلات من الإمارات للمملكة خلال الساعات المقبلة، وتحديدًا قبل 11 مساء يوم غد الأحد.
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