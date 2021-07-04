شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قرار منع السفر.. رحلات إضافية لاستيعاب المواطنين العائدين من الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعادت شركات الطيران جدولة رحلات عودة المواطنين من الدول التي تم منع السفر المباشر أو غير المباشر لها، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية، والتي تشمل كلا من الإمارات وإثيوبيا وفيتنام، بالإضافة إلى أفغانستان.

استيعاب المسافرين

وكشف مصدر لـ ”الخليج 365” أن الخطوط السعودية رفعت السعة المقعدية للرحلات من دولة الإمارات إلى المملكة لاستيعاب جميع المسافرين الراغبين بالعودة من المواطنين والذين لديهم حجوزات أو من خلال المسجلين على قوائم الانتظار، مشيرا إلى أنه جار العمل على تسيير رحلات إجلاء من الدول التي ليس لدى الخطوط السعودية رحلات إليها في حال دعت الحاجة لذلك.

وقال المصدر إن عدد الرحلات المتوجهة إلى الامارات اليوم، 3 بواقع رحلتين إلى مطار دبي الدولي ورحلة واحدة إلى مطار الشارقة. وأضاف إن عدد الرحلات القادمة من دولة الامارات هي 4 رحلات، 3 قادمة من مطار دبي الدولي ورحلة واحدة قادمة من مطار الشارقة الدولي.

الحجوزات والتذاكر

وقال مدير شؤون التواصل المؤسسي في الخطوط السعودية م. عبدالله الشهراني لـ ”الخليج 365” إنه سوف تتم زيادة عدد الرحلات إلى دولة الإمارات الشقيقة لاستيعاب الأعداد الراغبة بالعودة من المواطنين، مشيرا إلى أنه جار العمل على ترقية جميع الطائرات إلى الحجم الأكبر، ورفع جميع القيود على الحجوزات والتذاكر.

إذن مسبق

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية، إلى كل من جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، وذلك مع استمرار منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر للدول المعلنة سابقا، انطلاقا من حرص حكومة المملكة على سلامة المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، وفي ظل استمرار تفشي جائحة كورونا «كوفيد 19»، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس.

وأوضحت الوزارة أنه تقرر تعليق القدوم من كل من جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، بالإضافة إلى جمهورية أفغانستان الإسلامية، إلا لمن مكث 14 يوما خارج تلك الدول الأربع، من غير المواطنين، فضلا عن جميع الدول المعلنة سابقا، مع إيقاف الرحلات الجوية بين الدول الممنوع السفر منها وإليها، وتطبيق الحجر المؤسسي على جميع القادمين منها للمواطنين وغيرهم.

تعليق الرحلات

وبينت أنه يستنى من ذلك المواطنون المتواجدون حاليا في أي من تلك الدول والذين تتم عودتهم قبل الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الأحد 24 ذو القعدة 1442هـ الموافق 4 يوليو 2021م، وذلك مع عدم الإخلال بما يتم حيال إجلاء مخالفي أنظمة الإقامة عن المملكة والرحلات الجوية ذات الصلة بذلك، ويكون سريان تعليق الرحلات الجوية اعتبارا من الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الأحد 24 ذو القعدة 1442هـ الموافق 4 يوليو 2021م.

وأهابت الوزارة بالمواطنين الراغبين في السفر للدول المسموح بالسفر إليها، توخي الحذر، والابتعاد عن المناطق التي تشهد انتشارا للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أيا كانت وجهتهم.