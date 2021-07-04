- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
- محمد بن مسعود - الدمام - انتشرت بالمنطقة مع الزيتون والنخيل لسهولة تكيفها مع الأجواء التي ساعدتها على الإنتاج
- نجاح زراعة المانجو بـ"دومة الجندل".. مدينة مناخُها مناسب لزراعة الأشجار المثمرة
- الكلمات المفتاحية
قد لا تجد بقعة زراعية في الأرض تجمع بين أشجار الزيتون والنخيل والمانجو بمناخ واحد، فلكل واحدة منها خصائص بيئية لا تتناسب مع الأخرى.
ومن مزرعة "عبدالله الزارع" وثق بالصور فيها كثافة ثمار شجرة المانجو، التي نجحت زراعتها بدومة الجندل، وأنتجت فيها، حالها كحال أشجار الزيتون التي انتشرت بالمنطقة لمناسبة مناخها وتكيفها مع الأجواء التي ساعدتها على الإنتاج.
يُذكر أن ياقوت الحموي دوَّن في كتابه تاريخ زراعة الزيتون بدومة الجندل؛ إذ في أحد اللقاءات، استشهد الدكتور عارف المسعر بقدم زراعة الزيتون بدومة الجندل، لافتًا إلى أن ياقوت الحموي ذكر في كتابه "معجم البلدان" أن الزيتون كان من زراعات دومة الجندل، وذلك في حدود القرن السابع الهجري، دلالة ذلك أن مناخ دومة الجندل مناسب لزراعة الأشجار المثمرة التي لا تشتهر بها المنطقة منذ القدم. ()
04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442 12:17 AM
انتشرت بالمنطقة مع الزيتون والنخيل لسهولة تكيفها مع الأجواء التي ساعدتها على الإنتاجنجاح زراعة المانجو بـ"دومة الجندل".. مدينة مناخُها مناسب لزراعة الأشجار المثمرة
قد لا تجد بقعة زراعية في الأرض تجمع بين أشجار الزيتون والنخيل والمانجو بمناخ واحد، فلكل واحدة منها خصائص بيئية لا تتناسب مع الأخرى.
ومن مزرعة "عبدالله الزارع" وثق بالصور فيها كثافة ثمار شجرة المانجو، التي نجحت زراعتها بدومة الجندل، وأنتجت فيها، حالها كحال أشجار الزيتون التي انتشرت بالمنطقة لمناسبة مناخها وتكيفها مع الأجواء التي ساعدتها على الإنتاج.
يُذكر أن ياقوت الحموي دوَّن في كتابه تاريخ زراعة الزيتون بدومة الجندل؛ إذ في أحد اللقاءات، استشهد الدكتور عارف المسعر بقدم زراعة الزيتون بدومة الجندل، لافتًا إلى أن ياقوت الحموي ذكر في كتابه "معجم البلدان" أن الزيتون كان من زراعات دومة الجندل، وذلك في حدود القرن السابع الهجري، دلالة ذلك أن مناخ دومة الجندل مناسب لزراعة الأشجار المثمرة التي لا تشتهر بها المنطقة منذ القدم. ()
، نجاح زراعة المانجو بـ"دومة الجندل".. مدينة مناخُها مناسب لزراعة الأشجار المثمرة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر نجاح زراعة المانجو بـ"دومة الجندل".. مدينة مناخُها مناسب لزراعة الأشجار المثمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.