- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
نيابة عن الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع، حضر رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية على الساحل الشمالي الغربي بجمهورية مصر العربية، التي افتتحها رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات العربية.
وقام الرئيس السيسي خلال الافتتاح برفع العَلَم المصري على القاعدة البحرية الجديدة إيذانًا بافتتاحها، كما تفقَّد الوحدات البحرية بقاعدة 3 يوليو عقب توقيع وثيقة إنشاء القاعدة الجديدة.
وفي ختام الافتتاح عُرض فيلم تسجيلي بعنوان "قاعدة 3 يوليو البحرية سادة البحار".
04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442 12:16 AM
بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات العربيةرئيس هيئة الأركان يشارك في افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بمصر
نيابة عن الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع، حضر رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية على الساحل الشمالي الغربي بجمهورية مصر العربية، التي افتتحها رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات العربية.
وقام الرئيس السيسي خلال الافتتاح برفع العَلَم المصري على القاعدة البحرية الجديدة إيذانًا بافتتاحها، كما تفقَّد الوحدات البحرية بقاعدة 3 يوليو عقب توقيع وثيقة إنشاء القاعدة الجديدة.
وفي ختام الافتتاح عُرض فيلم تسجيلي بعنوان "قاعدة 3 يوليو البحرية سادة البحار".
، رئيس هيئة الأركان يشارك في افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بمصر ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس هيئة الأركان يشارك في افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بمصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.