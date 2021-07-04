محمد بن مسعود - الدمام - 04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442 12:16 AM منتخب الجزائر يضرب موعدًا مع نظيره السعودي .. في نهائي كأس العرب منتخب الجزائر يضرب موعدًا مع نظيره السعودي .. في نهائي كأس العرب تأهل منتخب الجزائر إلى نهائي البطولة ليواجه يوم الثلاثاء المقبل المنتخب السعودي، بعد الفوز على نظيره منتخب تونس بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات دور النصف النهائي لبطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا لكرة القدم والمقامة حاليًا في القاهرة. الكلمات المفتاحية ، منتخب الجزائر يضرب موعدًا مع نظيره السعودي .. في نهائي كأس العرب ،

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