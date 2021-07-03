شكرا لقرائتكم خبر عن 50 مركزاً توفّر لقاح الحج في الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حدد التجمع الصحي بمحافظة الأحساء 50 مركزاً من مراكز الرعاية الأولية بالمحافظة، لتقديم لقاح الأنفلونزا الموسمية ولقاح الحمى الشوكية للمواطنين والمقيمين الراغبين بتأدية الحج لهذا العام.

وشملت مراكز الرعاية الصحية الأولية المعلن (الثليثية، الحفيرة، الخالدية، الرقيقة، السلمانية، العزيزية، الغويبة، المعلمين، إسكان الكلابية، البطالية، التويثير، الجبيل، الجشة، الجفر، الحليلة، الحوطة، الدالة، الرميلة، الشهارين، الطرف، العمران، الفضول، القارة، الكلابية، المنصورة، المنيزلة، الجرن، الخرس الشمالي، الشقيق، العيون، القادسية، القرين، المراح، المطيرفي، النزهة، الوزية، جليجلة، شعبة المبرز، شمال المبرز، المحاسن، الرفعة، السيح، الصالحية، الفاضلية، الفيصلية، الهفوف، اليحيى، حزم المبرز، حي الملك فهد، مريبطة).