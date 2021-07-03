شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يعزي أسرة الشهيد «الحريجي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • نائب أمير الشرقية يقدم صادق تعازيه ومواساته لأسرة الشهيد «الحريجي»

• محافظ حفر الباطن يزور أسرة الشهيد «الحريجي» لتقديم واجب العزاء

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اتصالاً هاتفياً لتعزية أسرة شهيد الواجب الجندي مشعل مطلق الحريجي، أحد منسوبي الدفاع المدني بالدمام، الذي استشهد الخميس الماضي أثناء تأدية واجبه مع زملائه في عملية إطفاء حريق نشب في أحد المصانع في المدينة الصناعية الثانية بالدمام.

وقدم سموه التعازي لأسرة الشهيد سائلاً الله أن يغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان.

كما أجرى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية اتصالاً بأسرة الشهيد مشعل الحريجي عبر خلاله عن تعازيه وصادق مواساته لأسرة الشهيد الذي قدمه روحه أثناء تأدية واجبه.

وكان صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن قام بزيارة أسرة الشهيد الحريجي، بحضور اللواء عجاب الحربي مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية وعدد من القيادات الأمنية ونقل سموه تعازي سمو أمير الشرقية وسمو نائبه، سائلا الله له المغفرة والرحمة ولذويهم الصبر والسلوان.