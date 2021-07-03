توقعات بطقس شديد الحرارة غدًا مع أمطار رعدية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعاته لحالة الطقس ليوم غد الأحد.

طقس الغد:

وتوقع مركز الأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئيًّا، تتخللها سحب رعدية ممطرة، تكون مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة.

شديد الحرارة:

كما توقع مركز الأرصاد، استمرار الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والمدينة المنورة، موضحًا أن هناك نشاطًا في الرياح السطحية، تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية والأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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