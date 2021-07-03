أمانة المدينة تزين الشوارع بأكثر من 2000 شجرة خلال أسبوع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-03

متابعات الخليج 365 - واس

نفذت أمانة منطقة المدينة المنورة خلال الأسبوع الماضي عدداً من المشاريع المتعلقة بالتشجير وزيادة الرقعة الخضراء في عدة طرق ومحاور رئيسة شملت الميادين العامة وممرات المشاة والشوارع الفرعية بهدف تحسين جودة الحياة والإسهام في تطوير المدينة المنورة.

زراعة:

واستطاعت الأمانة خلال المدة من 23 إلى 30 يونيو زراعة 2266 من الشجيرات والصباريات أمانة خلال المدة من 23 إلى 30 يونيو زراعة 2266 من الشجيرات والصباريات، وزراعة 3600 متر مربع من مسطحات ومغطيات التربة وتقليم وتهذيب 700 شجرة ورفع المخلفات والردم الترابية من مساحات تقدر بـ 26454 مترا مربعا، وشمل 70962 مترا مربعا بالتعشيب، وتكريب 2050 نخلة، وقص مسطحات من مساحات تقدر بـ 134038 مترا مربعا، إضافة إلى قص وإزالة أسيجة ( سواتر زراعية ) من مساحة 3029 مترا مربعا ، إلى جانب صيانة 15 من ألعاب الحدائق وإجراء صيانة مدنية لنحو 1650 مترا مربعا، فيما اعتنت أمانة المنطقة بصيانة شبكات الري عبر تحديثها لأكثر من 3300 متر.

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