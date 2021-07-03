الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-03

مستجدات كورونا والوضع الأمني في مؤتمر الصحة غدًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت وزارة الصحة المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ليوم غد الأحد عند الساعة 3:35 عصرًا.

مستجدات الأوضاع:

ويكشف المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، مستجدات الأوضاع العالمية والمؤشرات الوبائية ومستجدات اللقاح وأبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا، وكذلك أبرز الإحصائيات الصحية.

تحديثات أمنية:

كما يتحدث العقيد طلال الشلهوب، المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، عن التحديثات الأمنية وإحصائية بعدد مخالفات الإجراءات الاحترازية، وأيضًا مخالفات لائحة الحد من التجمعات والحجر الصحي المؤسسي.

لقاح كورونا:

وقد أعلنت وزارة الحج والعمرة، سابقًا ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، لمن صدرت لهم تصاريح أداء مناسك حج هذا العام 1442هـ.

وسابقًا شددت الوزارة على زيارة أقرب مركز للتطعيم خلال 48 ساعة من إصدار التصريح دون الحاجة لأخذ موعد مسبق.

المسار الإلكتروني للحج:

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن انتهاء فترة التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحج العام 2021.

وحددت الوزارة سابقًا مجموعة من الشروط وإرشادات التسجيل للراغبين في الحج، وتشمل بأن تكون الفئات العمرية من 18 عامًا حتى 65 عامًا، والتحصين من فيروس كورونا، والخلو من الأمراض المزمنة.

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