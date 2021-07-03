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ما هو الجواز الصحي وأبرز مزاياه؟

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-03

ما هو الجواز الصحي وأبرز مزاياه؟

يستعرض المعلومات المتعلقة بالسفر

متابعات الخليج 365 - الرياض

سلط تطبيق توكلنا الضوء على الجواز الصحي الذي تم إطلاقه بخدمات جديدة.

مزايا: 

ويتيح الجواز الصحي استعراض جميع المعلومات الصحية المتعلقة بالسفر، مثل حالة التحصين وتاريخه وآخر فحص ونتيجته، وكذلك بيانات بوليصة تأمين مخاطر كوفيد 19 خارج المملكة وحالة سريانها.

تسهيلات: 

ويسهل الجواز الصحي إجراءات السفر، كما يوفر جميع المعلومات المتعلقة بالسفر في خدمة الجواز الصحي، وكذلك يعرض كافة البيانات للجواز الصحي لدى الجهات المعنية عند طلبها.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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