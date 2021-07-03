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شكرا لقرائتكم ما هو الجواز الصحي وأبرز مزاياه؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-03
ويسهل الجواز الصحي إجراءات السفر، كما يوفر جميع المعلومات المتعلقة بالسفر في خدمة الجواز الصحي، وكذلك يعرض كافة البيانات للجواز الصحي لدى الجهات المعنية عند طلبها.
ما هو الجواز الصحي وأبرز مزاياه؟
يستعرض المعلومات المتعلقة بالسفر
متابعات الخليج 365 - الرياض
سلط تطبيق توكلنا الضوء على الجواز الصحي الذي تم إطلاقه بخدمات جديدة.
مزايا:
ويتيح الجواز الصحي استعراض جميع المعلومات الصحية المتعلقة بالسفر، مثل حالة التحصين وتاريخه وآخر فحص كورونا ونتيجته، وكذلك بيانات بوليصة تأمين مخاطر كوفيد 19 خارج المملكة وحالة سريانها.
تسهيلات:
ويسهل الجواز الصحي إجراءات السفر، كما يوفر جميع المعلومات المتعلقة بالسفر في خدمة الجواز الصحي، وكذلك يعرض كافة البيانات للجواز الصحي لدى الجهات المعنية عند طلبها.
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