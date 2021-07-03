الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-03

ما هو الجواز الصحي وأبرز مزاياه؟

متابعات الخليج 365 - الرياض

سلط تطبيق توكلنا الضوء على الجواز الصحي الذي تم إطلاقه بخدمات جديدة.

مزايا:

ويتيح الجواز الصحي استعراض جميع المعلومات الصحية المتعلقة بالسفر، مثل حالة التحصين وتاريخه وآخر فحص كورونا ونتيجته، وكذلك بيانات بوليصة تأمين مخاطر كوفيد 19 خارج المملكة وحالة سريانها.

تسهيلات:

ويسهل الجواز الصحي إجراءات السفر، كما يوفر جميع المعلومات المتعلقة بالسفر في خدمة الجواز الصحي، وكذلك يعرض كافة البيانات للجواز الصحي لدى الجهات المعنية عند طلبها.

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