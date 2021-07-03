الاتحاد الأوروبي يضيف السعودية و10 دول أخرى إلى قائمة السفر دون عوائق

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ويأتي ضم الاتحاد الأوروبي المملكة إلى قائمة الدول التي يسمح بالسفر منها دون عوائق تأكيدا لأهمية الجهود التي بذلتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومتابعة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في مواجهة جائحة كورونا، والاحترازات التي اتخذتها في التعامل مع مستجداته.
وأبرزت جهات إعلامية دولية تغطية الخبر منها وكالة رويترز، وخدمة بوليتيكو الأوروبية والتلفزيون الصيني.
جهود مقدرة للمملكة:
- حرصت المملكة منذ البداية على حماية صحة القاطنين فيها وسلامتهم، إذ رفعت شعار «الإنسان أولا»، وكانت توجيهات القيادة الرشيدة للسياسات والإجراءات المعنية بمكافحة الجائحة متكاملة وشاملة وغير إقصائية، بحيث شملت المواطنين والمقيمين وكذلك المخالفين لأنظمة الإقامة
- بمتابعة حثيثة وتوجيهات من ولي العهد تعاملت المملكة مع خطر كورونا بجدية تامة، وأصدرت في وقت مبكر قرارات وإجراءات من أجل محاصرة الفيروس عبر تقص وبائي، استخدمت فيه أفضل الحلول الرقمية، مما أسهم في المحافظة على الصحة العامة لمواطنيها والمقيمين على أراضيها.
- وأسهمت المملكة في تعزيز الجهود الدولية وتوحيدها إزاء التصدي لفيروس كورونا، وقدمت مساعدات إنسانية، شملت الإسهام بـ500 مليون دولار لدعم جهود الإغاثة الدولية لمكافحة كورونا، منها 150 مليون دولار لتحالف ابتكارات التأهب الوبائي (CEPI) و150 مليون دولار للتحالف العالمي للتطعيم والتحصين (Gavi) و200 مليون دولار للمنظمات والبرامج الصحية الدولية والإقليمية الأخرى، ومارست دورها القيادي الدولي خلال رئاستها لمجموعة العشرين للمساعدة في تحصيل مبلغ 8 مليارات دولار لمكافحة كورونا، الذي حددته منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، وتبرعت بنحو 30 ألف قناع من نوع (KN95) لفرق الإسعاف في هيوستن الأمريكية، وبالأدوات الطبية للصين، وأعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن تقديم أكثر من مليوني دولار لدعم الفلسطينيين في جهود مكافحة وباء كورونا
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