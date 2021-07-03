شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد الأوروبي يضيف السعودية و10 دول أخرى إلى قائمة السفر دون عوائق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سمحت حكومات دول الاتحاد الأوروبي بإضافة 11 دولة، منها المملكة إلى قائمتها للدول التي ستسمح بالسفر منها بدون عوائق على أن يسري الأمر التنفيذي خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويأتي ضم الاتحاد الأوروبي المملكة إلى قائمة الدول التي يسمح بالسفر منها دون عوائق تأكيدا لأهمية الجهود التي بذلتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومتابعة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في مواجهة جائحة كورونا، والاحترازات التي اتخذتها في التعامل مع مستجداته.

وأبرزت جهات إعلامية دولية تغطية الخبر منها وكالة رويترز، وخدمة بوليتيكو الأوروبية والتلفزيون الصيني.

جهود مقدرة للمملكة:

